Diretório de Empresas
MAIF
Principais Insights
    Sobre

    MAIF is a leading insurer in France known for its human-centric approach and dedication to the social economy. The company emphasizes collaboration and community values in its operations.

    https://entreprise.maif.fr
    Website
    1934
    Ano de Fundação
    5,250
    Nº de Funcionários
    $1B-$10B
    Receita Estimada
    Sede

