Magna International
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Romania

Magna International Engenheiro de Software Salários em Romania

O pacote de remuneração in Romania mediano de Engenheiro de Software na Magna International totaliza RON 285K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Magna International. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Total por ano
RON 285K
Nível
L3
Base
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bónus
RON 37.4K
Anos na empresa
5 Anos
Anos exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Magna International?

RON 715K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Magna International in Romania sits at a yearly total compensation of RON 327,754. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Engenheiro de Software role in Romania is RON 273,872.

