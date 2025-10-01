A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na Magic Leap varia de $160K por year para Associate Software Engineer a $330K por year para Principal Software Engineer. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $181K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Magic Leap. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Magic Leap, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
