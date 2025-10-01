Diretório de Empresas
Magic Leap
Magic Leap Engenheiro de Software Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na Magic Leap varia de $160K por year para Associate Software Engineer a $330K por year para Principal Software Engineer. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $181K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Magic Leap. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Entry Software Engineer
(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Magic Leap, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Magic Leap in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $330,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the Engenheiro de Software role in San Francisco Bay Area is $180,000.

