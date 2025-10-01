Diretório de Empresas
Magic Leap
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Zurich Area

Magic Leap Engenheiro de Software Salários em Greater Zurich Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Zurich Area na Magic Leap varia de CHF 172K por year para Senior Software Engineer a CHF 209K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Zurich Area mediano year totaliza CHF 213K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Magic Leap. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Entry Software Engineer
(Nível de Entrada)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Ver 3 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

CHF 134K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Magic Leap, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Magic Leap in Greater Zurich Area situa-se numa remuneração total anual de CHF 235,332. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Magic Leap para a função de Engenheiro de Software in Greater Zurich Area é CHF 180,361.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Magic Leap

Empresas Relacionadas

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos