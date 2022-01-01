Diretório de Empresas
Magic Leap
Magic Leap Salários

O salário da Magic Leap varia de $90,554 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware na extremidade inferior a $324,719 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Magic Leap. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Engenheiro Mecânico
Median $113K
Marketing
Median $151K

Analista de Negócio
$167K
Cientista de Dados
Median $150K
Engenheiro Electrotécnico
$204K
Engenheiro de Hardware
$90.6K
Recursos Humanos
$199K
Jurídico
$189K
Engenheiro Óptico
$155K
Designer de Produto
$92.3K
Gestor de Produto
$216K
Gestor de Programa
$174K
Recrutador
$176K
Gestor de Engenharia de Software
$322K
Gestor de Programa Técnico
$259K
Investigador de UX
$119K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Magic Leap, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Magic Leap é Engenheiro de Software at the Principal Software Engineer level com uma remuneração total anual de $324,719. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Magic Leap é $169,699.

