M1 Finance
M1 Finance Salários

O salário da M1 Finance varia de $50,250 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $175,875 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da M1 Finance. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $165K
Atendimento ao Cliente
$62.7K
Marketing
$127K

Operações de Marketing
$50.3K
Designer de Produto
$119K
Gestor de Produto
$169K
Gestor de Engenharia de Software
$176K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na M1 Finance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at M1 Finance is Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at M1 Finance is $126,630.

