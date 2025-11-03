Diretório de Empresas
Luxury Escapes
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Luxury Escapes Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Australia mediano de Engenheiro de Software na Luxury Escapes totaliza A$114K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luxury Escapes. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Total por ano
A$114K
Nível
Mid
Base
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bónus
A$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Luxury Escapes?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Luxury Escapes in Australia situa-se numa remuneração total anual de A$201,567. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Luxury Escapes para a função de Engenheiro de Software in Australia é A$126,385.

