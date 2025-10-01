Diretório de Empresas
Luxoft
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Wroclaw Metropolitan Area

Luxoft Engenheiro de Software Salários em Wroclaw Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Wroclaw Metropolitan Area na Luxoft varia de PLN 144K por year para L2 a PLN 265K por year para L4. O pacote de remuneração in Wroclaw Metropolitan Area mediano year totaliza PLN 168K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
Junior Software Engineer(Nível de Entrada)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Luxoft?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Outros Recursos