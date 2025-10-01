A remuneração de Engenheiro de Software in Serbia na Luxoft varia de $46.8K por year para L2 a $48.1K por year para L4. O pacote de remuneração in Serbia mediano year totaliza $57K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
