A remuneração de Engenheiro de Software in Munich Metro Region na Luxoft varia de €56.5K por year para L2 a €68.5K por year para L3. O pacote de remuneração in Munich Metro Region mediano year totaliza €69.9K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
