Luxoft
  Salários
  Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  Mexico

Luxoft Engenheiro de Software Salários em Mexico

A remuneração de Engenheiro de Software in Mexico na Luxoft varia de MX$30.1K por year para L1 a MX$62K por year para L4. O pacote de remuneração in Mexico mediano year totaliza MX$53.9K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
Junior Software Engineer(Nível de Entrada)
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Luxoft?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Luxoft in Mexico situa-se numa remuneração total anual de MXMX$69,199. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Luxoft para a função de Engenheiro de Software in Mexico é MXMX$53,880.

