Luxoft
Luxoft Engenheiro de Software Salários em Guadalajara Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Guadalajara Metropolitan Area na Luxoft varia de MX$31.1K por year para L1 a MX$62K por year para L4. O pacote de remuneração in Guadalajara Metropolitan Area mediano year totaliza MX$49.2K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
Junior Software Engineer(Nível de Entrada)
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Luxoft?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Luxoft in Guadalajara Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of MXMX$69,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Engenheiro de Software role in Guadalajara Metropolitan Area is MXMX$49,222.

