Luxoft
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Bengaluru

Luxoft Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru na Luxoft varia de ₹1.57M por year para L2 a ₹2.53M por year para L3. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹2.18M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
Junior Software Engineer(Nível de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
Regular Software Engineer
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
Senior Software Engineer
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Luxoft?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Най-високоплатеният пакет за Engenheiro de Software в Luxoft in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹3,026,859. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Luxoft за позицията Engenheiro de Software in Greater Bengaluru е ₹2,177,754.

Outros Recursos