A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru na Luxoft varia de ₹1.57M por year para L2 a ₹2.53M por year para L3. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹2.18M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
