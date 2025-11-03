Diretório de Empresas
Luxembourg Institute of Science and Technology
Luxembourg Institute of Science and Technology Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Luxembourg na Luxembourg Institute of Science and Technology varia de €53.2K a €77.1K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luxembourg Institute of Science and Technology. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

€60.3K - €70K
Luxembourg
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Luxembourg Institute of Science and Technology?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg situa-se numa remuneração total anual de €77,149. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Luxembourg Institute of Science and Technology para a função de Engenheiro de Software in Luxembourg é €53,161.

