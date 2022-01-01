Lutron Electronics Salários

Diretório de Empresas
O salário da Lutron Electronics varia de $59,292 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $130,650 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Lutron Electronics. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $107K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócio
$117K
Cientista de Dados
$116K

Engenheiro Electrotécnico
$91.8K
Engenheiro de Hardware
$97.7K
Marketing
$59.7K
Engenheiro Mecânico
$112K
Designer de Produto
$131K
Vendas
$59.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Lutron Electronics é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $130,650. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lutron Electronics é $106,500.

