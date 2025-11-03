Lunar Energy Engenheiro de Hardware Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Hardware na Lunar Energy totaliza $173K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lunar Energy. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano Lunar Energy Hardware Engineer Mountain View, CA Total por ano $173K Nível - Base $170K Stock (/yr) $2.5K Bónus $0 Anos na empresa 1 Ano Anos exp 6 Anos

Últimas Submissões Salariais

Nenhum salário encontrado

Qual é o calendário de aquisição na Lunar Energy ?

