Luminar Technologies
Luminar Technologies Gestor de Programa Técnico Salários

A remuneração total média de Gestor de Programa Técnico in United States na Luminar Technologies varia de $162K a $226K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luminar Technologies. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

$175K - $203K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$162K$175K$203K$226K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Luminar Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa Técnico na Luminar Technologies in United States situa-se numa remuneração total anual de $226,100. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Luminar Technologies para a função de Gestor de Programa Técnico in United States é $161,500.

Outros Recursos