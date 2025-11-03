Diretório de Empresas
Luminar Technologies
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

Luminar Technologies Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in United States na Luminar Technologies varia de $151K a $211K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luminar Technologies. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

$162K - $191K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$151K$162K$191K$211K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Luminar Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Títulos Incluídos

Arquitecto de Dados

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquiteto de Soluções na Luminar Technologies in United States situa-se numa remuneração total anual de $210,600. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Luminar Technologies para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $151,200.

