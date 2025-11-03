Diretório de Empresas
Luminar Technologies
Luminar Technologies Engenheiro de Hardware Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Hardware na Luminar Technologies totaliza $138K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Luminar Technologies. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano
Luminar Technologies
Hardware Engineer
Orlando, FL
Total por ano
$138K
Nível
L3
Base
$135K
Stock (/yr)
$2.5K
Bónus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Luminar Technologies?
Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Luminar Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Hardware na Luminar Technologies in United States situa-se numa remuneração total anual de $190,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Luminar Technologies para a função de Engenheiro de Hardware in United States é $137,000.

Outros Recursos