A remuneração total média de Gestor de Projeto in United States na Lumentum varia de $230K a $313K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lumentum. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

$246K - $297K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$230K$246K$297K$313K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Lumentum, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projeto na Lumentum in United States situa-se numa remuneração total anual de $313,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lumentum para a função de Gestor de Projeto in United States é $229,500.

