Diretório de Empresas
Lumentum
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

Lumentum Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in Canada na Lumentum varia de CA$66.4K a CA$94.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lumentum. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Analista de Dados submissões na Lumentum para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Lumentum, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Analista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Lumentum in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$94,208. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lumentum para a função de Analista de Dados in Canada é CA$66,355.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Lumentum

Empresas Relacionadas

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos