Lucid
Lucid Designer de Produto Salários em Salt Lake City Greater Area

O pacote de remuneração in Salt Lake City Greater Area mediano de Designer de Produto na Lucid totaliza $137K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lucid. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Total por ano
$137K
Nível
II
Base
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bónus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lucid?

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Lucid, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Designer UX

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Lucid in Salt Lake City Greater Area situa-se numa remuneração total anual de $218,970. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lucid para a função de Designer de Produto in Salt Lake City Greater Area é $120,500.

