Diretório de Empresas
Lorex
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Negócios

  • Todos os Salários de Analista de Negócios

Lorex Analista de Negócios Salários

A remuneração total média de Analista de Negócios in United States na Lorex varia de $56.7K a $82.6K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lorex. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$65.1K - $74.2K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$56.7K$65.1K$74.2K$82.6K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Analista de Negócios submissões na Lorex para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Lorex?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Analista de Negócios verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócios na Lorex in United States situa-se numa remuneração total anual de $82,600. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lorex para a função de Analista de Negócios in United States é $56,700.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Lorex

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • Tesla
  • Snap
  • Pinterest
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lorex/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.