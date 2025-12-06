Diretório de Empresas
Lone Star Circle of Care
Lone Star Circle of Care Tecnólogo da Informação (TI) Salários

A remuneração total média de Tecnólogo da Informação (TI) na Lone Star Circle of Care varia de $45.9K a $66.6K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lone Star Circle of Care. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$52.1K - $60.5K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$45.9K$52.1K$60.5K$66.6K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Lone Star Circle of Care?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Tecnólogo da Informação (TI) na Lone Star Circle of Care situa-se numa remuneração total anual de $66,640. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lone Star Circle of Care para a função de Tecnólogo da Informação (TI) é $45,920.

