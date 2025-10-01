A remuneração de Engenheiro Mecânico in Greater Taipei Area na Logitech varia de NT$1.74M por year para I3 a NT$2.57M por year para I4. O pacote de remuneração in Greater Taipei Area mediano year totaliza NT$1.81M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Logitech. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Logitech, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)