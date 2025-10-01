Diretório de Empresas
Logitech Engenheiro Mecânico Salários em Greater Taipei Area

A remuneração de Engenheiro Mecânico in Greater Taipei Area na Logitech varia de NT$1.74M por year para I3 a NT$2.57M por year para I4. O pacote de remuneração in Greater Taipei Area mediano year totaliza NT$1.81M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Logitech. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Ver 3 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Logitech, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

Korkein ilmoitettu palkkaus Engenheiro Mecânico roolille yrityksessä Logitech in Greater Taipei Area on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$3,215,277. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Logitech Engenheiro Mecânico roolille in Greater Taipei Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$2,185,985.

