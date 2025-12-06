A remuneração de Engenheiro Mecânico in Taiwan na Logitech varia de NT$1.68M por year para I3 a NT$2.48M por year para I4. O pacote de remuneração in Taiwan mediano year totaliza NT$1.74M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Logitech. Última atualização: 12/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$54.7K
$48.4K
$1.3K
$5.1K
I4
$80.9K
$71.4K
$3.2K
$6.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Logitech, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
