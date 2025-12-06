Diretório de Empresas
Logitech
Logitech Engenheiro Mecânico Salários

A remuneração de Engenheiro Mecânico in Taiwan na Logitech varia de NT$1.68M por year para I3 a NT$2.48M por year para I4. O pacote de remuneração in Taiwan mediano year totaliza NT$1.74M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Logitech. Última atualização: 12/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$54.7K
$48.4K
$1.3K
$5.1K
I4
$80.9K
$71.4K
$3.2K
$6.3K
Ver 3 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Logitech, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na Logitech in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$3,092,238. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Logitech para a função de Engenheiro Mecânico in Taiwan é NT$2,102,334.

Outros Recursos

