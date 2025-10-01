Diretório de Empresas
Logitech
Logitech Designer Industrial Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Designer Industrial na Logitech totaliza $133K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Logitech. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Total por ano
$133K
Nível
I3
Base
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bónus
$0
Anos na empresa
9 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Logitech?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Logitech, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Designer Industrial en Logitech in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $239,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Logitech para el puesto de Designer Industrial in San Francisco Bay Area es $133,200.

