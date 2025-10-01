Diretório de Empresas
Loggi
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gestor de Engenharia de Software

  • Greater Sao Paulo

Loggi Gestor de Engenharia de Software Salários em Greater Sao Paulo

O pacote de remuneração in Greater Sao Paulo mediano de Gestor de Engenharia de Software na Loggi totaliza R$491K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Loggi. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$491K
Nível
L5
Base
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bónus
R$0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Loggi?

R$880K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Engenharia de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Gestor de Engenharia de Software sa Loggi in Greater Sao Paulo ay may taunang kabuuang bayad na R$928,570. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Loggi para sa Gestor de Engenharia de Software role in Greater Sao Paulo ay R$543,941.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Loggi

Empresas Relacionadas

  • BlackBuck
  • Vecna Robotics
  • Maersk
  • Ninjacart
  • Zencargo
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos