LivingPackets
    • Sobre

    LivingPackets transforms global shipping through eco-friendly, intelligent, and secure delivery solutions by leveraging existing travelers for quick and affordable package transport worldwide.

    livingpackets.com
    2017
    90
    $10M-$50M
    Sede

