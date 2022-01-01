LivePerson Salários

Diretório de Empresas
O salário da LivePerson varia de $24,097 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $402,000 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LivePerson. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $86.9K
Gestor de Engenharia de Software
Median $184K
Gestor de Programa Técnico
Median $400K

Designer de Produto
Median $132K
Assistente Administrativo
$24.1K
Analista de Negócio
$54.8K
Atendimento ao Cliente
$137K
Analista de Dados
$62.4K
Gestor de Ciência de Dados
$235K
Cientista de Dados
Median $142K
Recursos Humanos
$143K
Tecnólogo de Informação (TI)
$252K
Marketing
$120K
Gestor de Produto
$132K
Gestor de Programa
$201K
Gestor de Projecto
$402K
Recrutador
$166K
Arquitecto de Soluções
$135K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na LivePerson é Gestor de Projecto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $402,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na LivePerson é $139,395.

Outros Recursos