LiveIntent Salários

O salário da LiveIntent varia de $86,700 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $220,000 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LiveIntent. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Vendas
Median $220K
Cientista de Dados
$86.7K
Gestor de Produto
$87.1K

Engenheiro de Software
$99.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na LiveIntent é Vendas com uma remuneração total anual de $220,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na LiveIntent é $93,296.

