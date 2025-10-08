Diretório de Empresas
Licious
O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software Backend na Licious totaliza ₹4.68M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Licious. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹4.68M
Nível
Software Development Engineer 3
Base
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bónus
₹0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Licious?

₹13.98M

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Backend na Licious in India situa-se numa remuneração total anual de ₹5,008,476. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Licious para a função de Engenheiro de Software Backend in India é ₹4,643,116.

Outros Recursos