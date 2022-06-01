Diretório de Empresas
Liberty Tax
Liberty Tax Salários

O salário da Liberty Tax varia de $26,388 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $51,000 para um Gestor de Operações de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Liberty Tax. Última atualização: 9/9/2025

$160K

Contabilista
$26.4K
Assistente Administrativo
$31.4K
Gestor de Operações de Negócio
$51K

Tecnólogo de Informação (TI)
$36.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Liberty Tax é Gestor de Operações de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $51,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Liberty Tax é $34,024.

Outros Recursos