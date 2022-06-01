Diretório de Empresas
Levi Ray & Shoup
    • Sobre

    Founded as a local computer consulting company in 1979, Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS) has grown to become a global provider of innovative information technology solutions with more than 900 employees.

    http://www.lrs.com
    Website
    1979
    Ano de Fundação
    630
    Nº de Funcionários
    $100M-$250M
    Receita Estimada
    Sede

