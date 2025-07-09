Leverage Edu Salários

O salário da Leverage Edu varia de $4,546 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $9,244 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Leverage Edu . Última atualização: 10/21/2025