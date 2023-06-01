Levels Health Salários

O salário da Levels Health varia de $27,317 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $211,050 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Levels Health . Última atualização: 10/21/2025