Level Ex
Level Ex Salários

O salário da Level Ex varia de $91,800 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $125,625 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Level Ex. Última atualização: 10/21/2025

Analista de Dados
$91.8K
Designer de Produto
$126K
Engenheiro de Software
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Level Ex é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $125,625. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Level Ex é $113,565.

