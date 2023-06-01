Diretório de Empresas
Let's Highlight
Let's Highlight Salários

O salário da Let's Highlight varia de $112,200 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $248,750 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Let's Highlight. Última atualização: 11/26/2025

Gestor de Produto
$249K
Engenheiro de Software
$112K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Let's Highlight é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $248,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Let's Highlight é $180,475.

Outros Recursos

