Lessen Salários

O salário da Lessen varia de $119,400 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $298,500 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Lessen . Última atualização: 10/21/2025