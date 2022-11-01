Diretório de Empresas
Lessen
Lessen Salários

O salário da Lessen varia de $119,400 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $298,500 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Lessen. Última atualização: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
Median $125K
Analista de Negócio
$129K
Designer de Produto
$119K

Gestor de Produto
$177K
Gestor de Engenharia de Software
$299K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Lessen é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $298,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lessen é $129,350.

