Leroy Merlin
Leroy Merlin Salários

A faixa salarial da Leroy Merlin varia de $13,127 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $114,425 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Leroy Merlin. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $35.1K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $77.4K
Gestor de Ciência de Dados
$27.6K

Cientista de Dados
$16.1K
Designer de Produto
$114K
Vendas
$13.1K
Gestor de Engenharia de Software
$104K
Gestor de Programa Técnico
$53.4K
Capitalista de Risco
$20.8K
O cargo mais bem pago reportado na Leroy Merlin é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $114,425. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Leroy Merlin é $35,087.

