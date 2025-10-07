Diretório de Empresas
Leidos
  • Salários
  • Arquitecto de Soluções

  • Cloud Security Architect

Leidos Cloud Security Architect Salários

A remuneração de Cloud Security Architect in United States na Leidos varia de $74K por year para T1 a $177K por year para T5. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Leidos. Última atualização: 10/7/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na Leidos?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cloud Security Architect na Leidos in United States situa-se numa remuneração total anual de $205,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Leidos para a função de Cloud Security Architect in United States é $118,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Leidos

Outros Recursos