Leica Geosystems
Leica Geosystems Salários

O salário da Leica Geosystems varia de $45,188 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $120,142 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Leica Geosystems. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $116K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Hardware
$120K
Recursos Humanos
$45.2K

Gestor de Produto
$109K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Leica Geosystems is Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,142. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Leica Geosystems is $112,185.

