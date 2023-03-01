Diretório de Empresas
LeasePlan
LeasePlan Salários

O salário da LeasePlan varia de $10,235 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $159,100 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LeasePlan. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $90.6K
Analista de Negócio
$68.6K
Analista de Dados
$70.4K

Cientista de Dados
$10.2K
Designer de Produto
$87K
Analista de Cibersegurança
$111K
Gestor de Engenharia de Software
$159K
Arquitecto de Soluções
$122K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na LeasePlan é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $159,100. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na LeasePlan é $88,797.

Outros Recursos