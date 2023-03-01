Leapwork Salários

A faixa salarial da Leapwork varia de $77,028 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $134,712 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Leapwork . Última atualização: 8/13/2025