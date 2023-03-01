Diretório de Empresas
Leapwork
Leapwork Salários

A faixa salarial da Leapwork varia de $77,028 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $134,712 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Leapwork. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Designer de Produto
$77.5K
Gestor de Produto
$78K
Vendas
$135K

Engenheiro de Software
$77K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Leapwork é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $134,712. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Leapwork é $77,748.

