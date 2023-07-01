Diretório de Empresas
Leapfin
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Leapfin Salários

O salário da Leapfin varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $195,975 para um Marketing na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Leapfin. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Marketing
$196K
Gestor de Produto
$126K
Vendas
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Engenheiro de Software
$119K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Leapfin is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Leapfin is $122,513.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Leapfin

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Microsoft
  • Snap
  • Dropbox
  • Amazon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos