Diretório de Empresas
Leap Services
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Leap Services Salários

O salário da Leap Services varia de $79,849 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento de Negócios na extremidade inferior a $277,380 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Leap Services. Última atualização: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Desenvolvimento de Negócios
$79.8K
Gestor de Produto
$277K
Engenheiro de Software
$142K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Gestor de Engenharia de Software
$237K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Leap Services é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $277,380. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Leap Services é $189,766.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Leap Services

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Dropbox
  • Apple
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/leap-services/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.