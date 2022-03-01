LeanIX Salários

O salário da LeanIX varia de $57,897 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $101,654 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LeanIX . Última atualização: 9/14/2025