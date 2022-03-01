Diretório de Empresas
LeanIX
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

LeanIX Salários

O salário da LeanIX varia de $57,897 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $101,654 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LeanIX. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $69.4K
Consultor de Gestão
Median $102K
Tecnólogo de Informação (TI)
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer de Produto
$57.9K
Gestor de Engenharia de Software
$83.2K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at LeanIX is Consultor de Gestão with a yearly total compensation of $101,654. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LeanIX is $69,396.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para LeanIX

Empresas Relacionadas

  • Celonis
  • GFT Group
  • GfK
  • Traction Guest
  • Uberall
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos