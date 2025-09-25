Diretório de Empresas
Lean Staffing Solutions
Lean Staffing Solutions Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Colombia na Lean Staffing Solutions varia de COP 140.93M a COP 192.94M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lean Staffing Solutions. Última atualização: 9/25/2025

Remuneração Total Média

COP 152.68M - COP 181.2M
Colombia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
COP 140.93M COP 192.94M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Engenheiro de Software submissões na Lean Staffing Solutions para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

Quais são os níveis de carreira na Lean Staffing Solutions?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Lean Staffing Solutions in Colombia situa-se numa remuneração total anual de COP 192,944,300. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lean Staffing Solutions para a função de Engenheiro de Software in Colombia é COP 140,933,228.

