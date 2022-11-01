LeadSquared Salários

Diretório de Empresas
O salário da LeadSquared varia de $18,402 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $167,385 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LeadSquared. Última atualização: 11/22/2025

Engenheiro de Software
Median $18.4K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
$19.3K
Recursos Humanos
$50.9K

Designer de Produto
$71.4K
Gestor de Produto
$167K
Vendas
$21.4K
Engenheiro de Vendas
$25.8K
Arquiteto de Soluções
$89.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na LeadSquared é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $167,385. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na LeadSquared é $38,395.

