Lattice Engenheiro de Software Full-Stack Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area na Lattice varia de $206K por year para L3 a $229K por year para L6. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $220K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lattice. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus L3 Software Engineer I ( Nível de Entrada ) $206K $189K $17.5K $0 L4 Software Engineer II $154K $154K $0 $0 L5 Senior Software Engineer $254K $214K $40K $0 L6 Staff Software Engineer $229K $229K $0 $0 Ver 2 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na Lattice, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) 3 years post-termination exercise window.

Qual é o calendário de aquisição na Lattice ?

